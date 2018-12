Weihnachtshaus in Bislich: Es werde Licht

Wesel Hier fährt niemand so einfach vorbei: In Bislich steht auch dieses Jahr wieder eines der verrücktesten Weihnachtshäuser vom Niederrhein.

Es leuchtet, es blinkt, es macht Musik. An dem Haus am Harsumer Weg in Bislich fährt derzeit niemand einfach so vorbei. Das Gebäude hat sich in eine riesige Leuchtreklame für Weihnachten verwandelt. „Merry X-Mas“ steht in überdimensionalen Buchstaben auf dem Dach, Lichter blinken, ein großer leuchtender Schneemann steht vor der Tür, an der ein Bär und eine Laterne leise Musik erklingen lassen. Seit Adventsbeginn ist dieses Haus ein Magnet für Freunde der Massiv-Beleuchtung.