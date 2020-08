Vermisster in Wesel gefunden : Senior (83) wird in Klinik untersucht

Senior (83) wird in Klinik untersucht

Vermisster in Wesel gefunden

Unweit des Rheinpegels hat ein Zeuge den vermissten Senior am Montagmittag entdeckt. Foto: Jana Bauch (jaba)

Wesel Ein seit Samstag vermisster Weseler (83) ist am Montagmittag gefunden worden. Nach Auskunft der Polizei hatte ein Zeuge den orientierungslosen Mann, der auf einen Rollator angewiesen ist, gegen 12.30 Uhr in Höhe des Wasser- und Schifffahrtsamtes unweit des Weseler Rheinpegels entdeckt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er untersucht wurde. Der Mann, der in einem Haus für betreutes Wohnen lebt, hatte am Samstag Müll rausgebracht und war danach nicht ins Haus zurückgekehrt. Mit Spürhunden und einem Hubschrauber war anfangs nach ihm gesucht worden.