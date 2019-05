Im November 2018 abgehauen : Vermisster Weseler (15) wieder aufgetaucht

Wesel Für eine Weseler Familie ist ein Albtraum zu Ende: Denn ein 15-Jährige, der seit Anfang November 2018 vermisst wurde, ist wieder da.

Wie die Polizei mitteilt, sei der Jugendliche jetzt wohlbehalten von Beamten in Duisburg angetroffen und in Gewahrsam genommen worden. Er gab an, sich bei verschiedenen Freunden in Nordrhein-Westfalen aufgehalten zu haben. Mittlerweile ist er seinen Erziehungsberechtigten übergeben worden. Wie berichtet, war der Junge schon in der Vergangenheit mehrfach abgehauen. Er sei, so erklärte ein Polizeisprecher auf Anfrage, den Behörden durchaus als „Ausreißer“ bekannt.