Weseler Verkehrsausschuss : Politik will keine Haltestelle für Reisebusse am Dom

Wesel Die FDP hat sich Gedanken gemacht, wie man mehr Touristen nach Wesel locken könnte. Eine Idee war, Reisebussen das Parken direkt auf dem Willibrordiplatz, der als Fußgängerzone ausgewiesen ist, zu erlauben, damit vor allem ältere und gehbehinderte Gäste schnell und problemlos in den Dom gelangen können.

Im Verkehrsausschuss machte Dezernent Klaus Schütz deutlich, dass die Verwaltung dieses Ansinnen nicht unterstützt. Stattdessen könnten Reisebusse an der Niag-Haltestelle Großer Markt halten, am Rhein parken und später die Besucher wieder an derselben Stelle einsteigen lassen. Doch nicht nur die Stadt möchte eine „Hinterhofsituation“ vermeiden, auch die Evangelische Kirchengemeinde hat sich gegen eine Öffnung des Platzes für Busse oder auch Pkw ausgesprochen. Das werden vor allem Gottesdienst- und Konzertbesucher bedauern, die sonntags nur schwerlich einen Pkw-Parkplatz in der Innenstadt finden, da die Tiefgarage unter dem Großen Markt sonntags geschlossen ist. Man sei aber in Gesprächen mit dem Garagen-Betreiber, so Schütz. „Vielleicht können wir ihn ja doch überzeugen, auch an Sonntagen zu öffnen.“