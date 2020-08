Narren in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck : Kolping-Karneval trotz Coronavirus geplant

Für Schermbecks Theatergruppe Frauensache steht noch nicht fest, ob sie in der Session auftritt. Foto: Helmut Scheffler

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will wegen der Corona-Pandemie den Karneval komplett ausfallen lassen. Viele Vereine in der Region stützen die Position des Ministers – in Wesel will ein Verein dennoch feiern.

Die Kolpingfamilie in Wesel will in der anstehenden Karnevalssession 2020/2021 feiern, obwohl große Karnevalsfeiern in Wesel schon vor Wochen abgesagt worden sind und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sich jetzt für ein Komplettverbot des Karnevals ausgesprochen hat Das teilte Kristin Lohmann, Präsidentin der Kolping-Karnevalisten, auf Anfrage mit.

Die von Spahn angestoßene Debatte werde auf die Planungen des Elferrates der Kolpingfamilie Wesel zunächst keinen Einfluss haben, sagt Lohmann. „Auch wenn ich Jens Spahn total verstehen kann, wird unsere Sessionseröffnung am 14. November im Kolpinghaus in gemütlicher Runde auf jeden Fall stattfinden. Und am 6. Februar wollen wir unsere Sitzung in der Niederrheinhalle mit 300 oder 400 Gästen feiern – natürlich unter Einhaltung alle bislang bekannten Hygiene- und Abstandsregelungen.“ Auf der Bühne sollen dann vor allem Büttenredner und Tanzgruppen aus den eigenen Reihen stehen. Lediglich eine Musikband hat der Elferrat engagiert. „Vertraglich ist es so geregelt, dass wir bei einer Absage wegen der Pandemie nicht auf den Kosten sitzenbleiben“, betont die Präsidentin.

Info Was wird aus Kinderkarneval? Traditionell veranstaltet die Kolpingfamilie in Schermbeck den Kinderkarneval in der Widau. Ob die Partys für den Nachwuchs, die von bis zu 15 Müttern organisiert werden, 2021 stattfinden, ist unklar. Die Vorsitzende Christa Hülsdünker erklärt, dass man den Spahn-Plan nachvollziehen könne: „Gerade im Karneval wird bekanntlich Alkohol getrunken und dann kein Abstand mehr eingehalten, so dass das Virus weitergetragen werden kann.“

Dass die Kolpingfamilie an ihrer Tradition festhält, begründet Kristin Lohmann so: „Wir denken, die Leute brauchen mal eine Abwechslung, sie sollen einfach mal den Alltag vergessen und feiern. Und wenn an einem Tisch nur acht oder sechs Leute sitzen dürfen, dann ist das so.“ Viele weitere Karnevalsvereine im Kreis Wesel stützen hingegen die Position von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dass in Zeiten steigender Coronazahlen der Karneval komplett abgesagt werden solle. Das zeigt eine Umfrage unserer Redaktion unter den Karnevalsvereinen in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck.

Monika Krebbing, langjährige Vize-Präsidentin des Carnevals-Ausschusses Wesel (CAW), sagt: „Ich fände es auch richtig, wenn die Regierung sagen würde, was erlaubt ist und was nicht.“ Gleichwohl mache man sich beim CAW Gedanken, welche Veranstaltungen rund um das jecke Wochenende 2021 möglich wären. „Obwohl es keine Schützenfeste in diesem Jahr gibt, schmücken die Schützen die Straßen. In einer ähnlichen Form wollen auch wir auf uns aufmerksam machen“, sagt Krebbing. Bei der nächsten Vorstandssitzung am Donnerstag soll weiter diskutiert werden.

Auch in Brünen und Dingden, den Karnevalshochburgen auf Hamminkelner Stadtgebiet, hat man frühzeitig alle Veranstaltungen abgesagt. „Ich kann nachvollziehen, was der Bundesgesundheitsminister da fordert“, sagt Diethelm Eichelberg, Präsident der Karnevals-Gemeinschaft (KG) Brünen. Das Problem sei, dass derzeit niemand wisse, wie sich die Pandemie entwickelt. „Wir müssen spontan sein und schauen, was eventuell möglich ist“, sagt Eichelberg. Denkbar sei unter Umständen, dass der KG-Vorstand mit einem Prunkwagen durch Brünen fahre und Bonbons für Kinder herabwerfe. Womöglich könne man mit 150 Leuten auch in einem Saal feiern, meint er. Auch wenn es kein Prinzenpaar gibt und keine Orden bestellt wurden, soll eine närrische Tradition auf jeden Fall beibehalten werden. Auch 2021 möchten sich die Vereinsvorstände aus Brünen und Dingden ins Goldene Buch der Stadt Hamminkeln eintragen. „Damit wollen wir der Öffentlichkeit mitteilen, dass wir auch in Zeiten von Corona noch da sind.“ Aktuell würden mit der Verwaltung entsprechende Vorgespräche geführt.

In Schermbeck gehört der Frauenkarneval zu den größten Veranstaltungen des Session. Normalerweise ist der Saal Ramirez bei drei Vorstellungen mit insgesamt knapp 900 Besucherinnen stets ausverkauft. Nun aber denkt die Theatergruppe Frauensache, die das jecke Spektakel seit elf Jahren organisiert, intensiv über eine Absage nach. Weil nur ein Drittel der Stühle aufgestellt werden darf, könne man mit den Eintrittsgeldern nicht einmal die Musikgruppe bezahlen.