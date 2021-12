Vater und Sohn arbeiten gemeinsam : Ein neuer Anstrich als Geschenk für Diersfordt

Zwei Männer und ihr Werk: Mario Ostric und sein Sohn Gabriel haben das Wartehäuschen an der Mühlenfeldstraße angestrichen. Foto: Fritz Schubert

Diersfordt Die Familie Ostric fühlt sich Am Jäger wohl. Vater und Sohn wollten daher etwas zurückgeben und renovierten das in die Jahre gekommene Buswartehäuschen. Die Aktion kam prima an – obwohl sie nicht offiziell genehmigt war.

Schenken ist am schönsten, wenn es beiden Seiten Freude macht. In Diersfordt ist das gelungen. Denn hier hat ein Vater mit seinem Sohn mit einem beispielhaften Arbeitseinsatz zur Verschönerung des Ortes beigetragen, in dem sie leben und den sie lieben. Mario (36) und Gabriel Ostric (4) haben das Wartehäuschen an der Bushaltestelle neu gestrichen, weil sie der Allgemeinheit mal was zurückgeben wollten. Das ist in der Dorfgemeinschaft prima angekommen, wie Nachbar Martin Prior bestätigt.

Die Familie Ostric fühlt sich Am Jäger im beschaulichen Diersfordt wohl. „Es ist ein wirklich schönes Stück Land“, sagt Mario Ostric. Er lobt die Ruhe und die Lage mitten in der Natur. Für die Ostrics ist es „ein idealer Ort“. Als kleinen Schandfleck empfanden sie allerdings besagtes Buswartehäuschen an der Mühlenfeldstraße. Es befand sich optisch in einem erbarmungswürdigen Zustand. So entwickelten Vater und Sohn vor etwa sechs Wochen die Idee, selbst Hand anzulegen, besorgten Farbe und schritten mit Pinseln zur Tat. In gut vier Stunden war das Werk geschafft. Der vierjährige Gabriel hat die ganze Zeit mitgestrichen, berichtet der stolze Vater.

Mario Ostric hat sich im Vorfeld übrigens gefragt, ob er eine Erlaubnis benötigt, und sich zunächst an den Heimatverein Diersfordt gewandt. Der hat ihm geraten, sich mit dem städtischen Betrieb ASG Wesel in Verbindung zu setzen. Von dem bekam er eine Rufnummer der Stadtverwaltung genannt und landete schließlich im Ausländeramt. Das war natürlich nicht zuständig. An dieser Stelle seiner Odyssee war es Ostric dann egal. „Ich habe das Risiko, dass es Ärger geben könnte, auf mich genommen und wir haben das Häuschen einfach angestrichen“, sagt er.

Da in Deutschland bekanntlich alles geregelt ist, ist eine behördliche Reaktion auf solch ein eigenmächtiges Agieren nicht auszuschließen. Tatsache bleibt, dass die Busstation nun einen deutlich besseren Eindruck macht als vorher und viele Diersfordter das gut finden. So schließt sich der Kreis, dass die Schenkenden und die Beschenkten gleichermaßen Freude empfinden.

(fws)