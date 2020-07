Kostenpflichtiger Inhalt: Drei Tote nach Flugzeugabsturz in Wesel : Absturz-Ursache wohl technischer Defekt

Überreste eines Motors liegen zwischen den verkohlten Dachbalken des beschädigten Mehrfamilienhauses am Färberskamp im Weseler Hanseviertel. Bei dem Absturz des Ultraleichtflugzeugs waren am Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Foto: dpa/David Young

Wesel Der Pilot des Ultraleichtfliegers, der am Samstag in Wesel in ein Mehrfamilienhaus stürzte, kommt aus Hattingen. Daran hat die Staatsanwaltschaft Duisburg keine Zweifel. Welcher Fehler in der Technik genau zu dem Unglück führte, wird jetzt untersucht.