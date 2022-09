Interessensausgleich : Bauern und Naturschützer in Wesel sprechen wieder

WESEL/HAMMINKELN Der gemeinsame Austausch von Landwirtschaft und Biologischer Station startet neu. Ziel ist es, bei Interessen und Vorstellungen möglichst auf einen Nenner zu kommen. Das fällt nicht bei allen Themen leicht.

(thh) Während der Coronajahre war der Kontakt zwischen Biologischer Station Wesel und der Landwirtschaft im Kreis Wesel etwas eingeschlafen. Nun lebt er wieder auf. Zu einem Meinungsaustausch haben sich Vertreter der Kreisbauernschaft mit Vertretern der Biologischen Station im Kreis Wesel im Naturschutzzentrums am Freybergweg in Wesel getroffen.

„In der Coronazeit ist der Dialog zwischen Landwirtschaft und Naturschutz zum Erliegen gekommen. Wir nehmen den regelmäßigen Austausch wieder auf. Der Dialog soll, da wo möglich und sinnvoll, zu gemeinsamen Aktivitäten führen“, stellte Norbert Meesters (Wesel) als Vorsitzender der Biologischen Station fest. Auch der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Wesel, Johannes Leuchtenberg, sowie Kreislandwirtin Anna Kleinheßling aus Wertherbruch begrüßten den gemeinsamen Gedankenaustausch. Mit dabei war auch der Brüner Jens Buchmann vom Vorstand Kreisbauernschaft. Zu den angesprochenen Themen gehörte das Verbot des Einsatzes von chemischen Pflanzenschutzmitteln, denn nach der Anwendungsverordnung ist deren Einsatz auf Ackerflächen innerhalb von Naturschutzgebieten seit dem letzten Jahr verboten. „Das stellt viele landwirtschaftliche Betriebe vor enorme Herausforderungen. So können in diesen Gebieten nur noch sehr widerstandsfähige Kulturarten, wie beispielsweise Mais angebaut werden. Das führt eben nicht zu der gewünschten Vergrößerung der biologischen Vielfalt. Zudem ist die mechanische Unkrautbekämpfung mit vielen einzelnen Arbeitsgängen verbunden, welche zu einer größeren Unruhe im Habitat und zu einem größeren CO2-Ausstoß führen“, so Johannes Leuchtenberg. Weiteres Problem sei die zunehmende Verbreitung des giftigen Jakobskreuzkrautes. Biologische Station und Landwirtschaft, so hieß es weiter, seien sich einig, dass hier ein guter Ansatzpunkt für eine gemeinschaftliche „TaskForce“ sei. Eine gute Zusammenarbeit hat sich aus Sicht der Biologischen Station beim Feldvogelschutz entwickelt. Dafür dankte Klaus Kretschmer als Geschäftsführer den Vertretern der Landwirtschaft. Es müsse auch grundsätzlich festgestellt werden, dass das Verhältnis zu den Landwirten, deren Flächen durch die verschiedenen naturschutzfachlichen Maßnahmen betroffen sind, sehr positiv zu bewerten sei.