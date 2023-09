Polizei in Wesel sucht Zeugen Unbekannter wirft 51-Jährigen zu Boden und klaut Geldbörse

Wie die Polizei mitteilt, war der 51-jährige Weseler am Samstag gegen 2.20 Uhr auf der Fußgängerzone unterwegs vom Berliner Tor Richtung Kreuzstraße, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde, der um Hilfe bat. Anschließend versuchte der Unbekannte den 51-Jährigen in ein Gespräch zu verwickeln. Plötzlich griff der Täter den Weseler an und riss ihn zu Boden und entwendete dessen Geldbörse. Der Unbekannte flüchtete anschließend über die Pergamentstraße. Das Opfer der Tat blieb unverletzt. Täterbeschreibung: Etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß, dunkelhäutig, normale Figur. Hinweise an die Polizei in Wesel unter 0281 1070.