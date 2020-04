An einem Feld in Wesel-Lackhausen : Unbekannte zünden 60 Strohballen an

Die Polizei hofft auf Hinweise von möglichen Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Lackhausen Die Polizei in Wesel sucht nach möglichen Zeugen, die gesehen haben, wer am Freitag gegen 3 Uhr in Lackhausen 60 Strohballen angezündet hat. Die alarmierte Feuerwehr ließ die Ballen kontrolliert abbrennen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Ballen waren am Rande eines Feld an der Straße Am Wehagen gelagert. Die rund 30 alarmierten Feuerwehrleute, die mit fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort waren, ließen die Ballen kontrolliert abbrennen. Erst am Freitag gegen 10 Uhr fuhren die letzten Einsatzkräfte nach Hause, erklärte Wesels Feuerwehrchef Thomas Verbeet auf Anfrage. Das Feuer beschädigte durch die Hitzeentwicklung auch mehrere Straßenbäume. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Wesel unter Telefon 0281 1070.

(RP )