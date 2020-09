An der B 8 in Wesel : Pkw von Praxis-Parkplatz gestohlen

Bei dem gestohlenen Pkw handelt es sich um einen roten Hyundai i10. Foto: dpa/Heiko Wolfraum

Wesel Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen roten Hyundai i10 gestohlen, der auf dem Parkplatz einer Arztpraxis an der Reeser Landstraße (B 8) in Wesel abgestellt war.

Wie die Polizei mitteilt, war das entwendete Fahrzeug auf das amtliche Kennzeichen WES-Q 2069 zugelassen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0281 1070 entgegengenommen.

(RP )