Im Weseler Schillviertel 100 Kilogramm schwere Bronzeskulptur gestohlen

Claudia Bongers ist in Wesel und Umgebung bekannt als Geschäftsführerin des Niederrheinischen Kunstvereins mit Sitz in Wesel und des Kunst- und Kulturorts Schloss Ringenberg in Hamminkeln. Sie kennt sich also aus mit Kunst und mit Kunstgeschichte. Dass sie auch privat ein Herz für Kunst und Geschichte hat, wundert deshalb niemanden. Deshalb schmerzt sie ein aktueller Verlust durch Diebstahl besonders. Denn am vergangenen Wochenende wurde das Verschwinden einer Brunnenskulptur aus ihrem Garten am Flamer Weg im Weseler Schillviertel festgestellt.