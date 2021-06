In Wesel-Schepersfeld : Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

In Wesel-Schepersfeld

Wesel Im Weseler Stadtteil Schepersfeld haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Ein Anwohner des Quadenwegs wurde am Dienstag gegen kurz nach 4 Uhr durch einen Knall geweckt. Als er nach der Ursache forschte, stellte er einen aufgesprengten Zigarettenautomaten im Bereich Quadenweg/Seydlitzstraße fest. Daraufhin alarmierte er die Polizei . Diese nahm die Ermittlungen auf.

Was die Täter erbeuteten beziehungsweise ob sie Beute machten, ist derzeit unklar.

Bereits Mitte Mai hatten, wie berichtet, zwei Unbekannte ebenfalls in Schepersfeld einen Zigarettenautomaten an der Tiergartenstraße mit zwei sogenannten Polenböllern gesprengt. An die Zigaretten kamen die beiden damals allerdings nicht.