Explosion in Obrighoven : Unbekannte sprengen Geldautomaten im Verbrauchermarkt

Die Polizei musste Freitagfrüh zu einem Verbrauchermarkt an der Rudolf-Diesel-Straße eilen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wesel Freitagfrüh um 4 Uhr gab es in einem Verbrauchermarkt an der Rudolf-Diesel-Straße in Obrighoven einen lauten Knall: Unbekannte hatten nach Angaben der Polizei einen Geldautomaten gesprengt.

Die Unbekannten hatten die Tür des Marktes aufgehebelt, um so an den Automaten zu kommen, der sich unmittelbar im Kassenbereich gefindet. Mit dem Inhalt einer Gasflasche erzeugten die Täter eine Explosion, durch die der Geldautomat gewaltsam geöffnete wurde. Wie viel Geld die Täter erbeutet haben, ist noch unklar. Die Polizei hofft auf mögliche Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0281 1070 bei der Wache in Wesel melden.

(RP )