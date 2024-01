In der Innenstadt Unbekannte schlagen Wesel-Esel den Kopf ab

Seit der im Jahr 2007 vom damaligen City-Manager Thomas Brocker gestarteten Aktion „111 Esel für Wesel“ (siehe Infobox) sind die lebensgroßen Kunststoff-Skulpturen, die vor allem in der Innenstadt vor zahlreichen Geschäften als Werbeträger fungieren, zu echten Sympathieträgern der Kreisstadt geworden. Zwischen 370 und 400 Exemplare gibt es mittlerweile, heißt es bei Wesel-Marketing. Fast alle sind sie künstlerisch gestaltet und habe ihre Heimat in Wesel und Umgebung. Einer von ihnen ist besonders reiselustig und befindet sich an Bord des Tenders Rhein, dem Patenschiff der niederrheinischen Kreisstadt.