Im Weseler Hanseviertel : Aus Benz Defibrillator des DRK gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls im Hanseviertel. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wesel Wesel (RP) Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Handwerkerstraße im Hanseviertel bei einem Merecdes Benz die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen.Den Wagen hatte sich das an der Handwerkerstraße beheimatete Deutsche Rote Kreuz ausgeliehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aus dem Innenraum nahmen die Täter ein Digitalfunkgerät und diverse medizinische Gegenstände mit. Darunter einen Sanitätsrucksack und einen Defibrillator. Nun sucht die Polizei Zeugen, die etwas zur Aufklärung des Falls sagen könnten. Die Rufnummer der Polizei lautet 0281 1070.

(RP)