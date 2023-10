Vier Tatverdächtige sind geflohen Unbekannte brechen in Wesel ins PSV-Vereinsheim ein

Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter gegen 0.50 Uhr am Vereinsheim ein Fenster ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes am Molkereiweg in Lackhausen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Ein Mitarbeiter eines Wachdienstes hatte vor Ort vier junge Männer gesehen, die beim Eintreffen zu Fuß in Richtung Brüner Landstraße flüchteten. Die Männer (oder Jugendlichen) waren alle etwa 1,70 Meter groß und trugen Sturmhauben. Mögliche weitere Zeugen können sich bei der Polizei in Wesel unter der Rufnummer 0281 1070 melden.