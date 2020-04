Wesel : Einbruch in Bürogebäude

Die Polizei hofft auf Hinweise von möglichen Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wesel Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Haus an der Korbmacherstraße in der Weseler Innenstadt eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei öffneten die Eindringlinge in mehreren Büros Schränke und Schubladen und durchwühlten diese. Ob und was gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen noch. Die Unbekannten müssen ihre Tat zwischen Freitagmittag und Montagmorgen verübt haben, so die Polizei. Die bitte um sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen unter der Rufnummer 0281 1070.

(RP)