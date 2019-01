SPD-Neujahrsempfang in Wesel: Für Umweltministerin Schulze ist Klimaschutz die wichtigste Aufgabe

Wesel Viel Beifall erhielt Bundes-Umweltministerin Svenja Schulze beim traditionellen Neujahrsempfang der SPD am Sonntag in der sehr gut gefüllten Aula der Weseler Musik- und Kunstschule.

Svenja Schulze, seit März 2018 in Berlin Ministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und zuvor von 2010 bis 2017 NRW-Wissenschaftsministerin, gab sich trotz der historisch schlechten Umfragewerte der SPD von derzeit 14 Prozent optimistisch und gut gelaunt. Als Koalitionspartner der CDU in Berlin sei es gelungen, die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu senken, mehr Geld für Pflege, Bildung und die Betreuung von Kindern zur Verfügung zu stellen. Renten würden stabil bleiben, Langzeitarbeitslosen eine neue Chance gegeben.

Auch im Bereich des Umweltschutzes habe man einiges erreicht. Auf der Habenseite verbuchte die Ministerin, dass man die Eine-für-alle-Klage auf den Weg gebracht habe, um für die Rechte der Dieselfahrer zu kämpfen. Denn, so Schulze: „Wir wollen Fahrverbote in den Städten vermeiden.“ Das seit Anfang des Jahres geltende Verpackungsgesetz sei der richtige Weg, um den Plastikmüll zu reduzieren.

International, so die Ministerin weiter, müsse dringend etwas gegen den Klimawandel getan werden. Wenn durch den Anstieg der Temperaturen das Trinkwasser in einigen Ländern zur Neige gehe, werde das zu Flüchtlingsbewegungen führen, „die man sich bei uns gar nicht vorstellen kann“. Aus diesem Grund wolle man ein Klimaschutzgesetz mit einem verbindlichen Fahrplan auf den Weg bringen, um die Klimaschutzziele 2030 zu erreichen. Die Strukturwandelkommission in Berlin werde im Februar ihre Ergebnisse präsentieren, in der es unter anderem auch darum geht, wie der Ausstieg aus der Kohleverstromung gelingen könne. Svenja Schulz ist überzeugt: „Das wird in ganz Europa Wellen schlagen, das wird international Beachtung finden.“