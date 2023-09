Naturschutzbund spricht von „Sensation“ Uhu-Dame geht in der Weseler Innenstadt auf Rattenjagd

In jüngster Zeit erreichen Peter Malzbender immer wieder Anrufe von begeisterten und gleichzeitig wohl auch besorgten Tierfreunden aus Wesel. Sie alle berichten dem Chef des Naturschutzbundes im Kreis Wesel von einem imposanten Uhu. Die Riesen-Eule hat sich ganz offenbar die Weseler Innenstadt als Jagdrevier ausgewählt. Hier ist der etwa zwei Jahre alte Jungvogel unter anderem schon auf dem Willibrordi-Dom, in der Feldmark und am Freitag auf dem Vordach eines Hauses an der Johann-Sigismund-Straße (unweit des Nordglacis) gesichtet worden. „Das ist schon eine kleine Sensation. Und gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass der urbane Bereich für Wildtiere immer interessanter wird, weil hier die Artenvielfalt oft größer ist, als in der freien Natur“, sagt Peter Malzbender.