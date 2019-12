Unbekannter stiehlt Geld : Trickdieb gibt sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus

Wesel Die Polizei in Wesel warnt vor einem Trickdieb, der sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr an der Ferdinand-Galle-Straße in der Innenstadt als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben hat.

Unter dem Vorwand, er müsse dringend ins Haus, da es in unmittelbarer Nähe einen Wasserrohrbruch gegeben habe, gelangte er in das Haus eines Ehepaars. Nachdem der Unbekannte das Gebäude verlassen hatte, bemerkten die Bewohner, dass der Mann Geld gestohlen hatte. Der mutmaßliche Täter ist etwa 45 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß. Er hat eine stämmige Figur, war dunkel gekleidet und trug eine Schläger- beziehungsweise Schiebermütze. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wesel unter der Rufnummer 0281 1070 entgegen.

