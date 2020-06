Angeblich 142.000 Euro gewonnen : Polizei in Wesel warnt vor dreisten Trickbetrügern

Wesel Die Polizei warnt vor dreisten Trickbetrügern, die jetzt vergeblich versucht haben, einen Senior aus Wesel zur Zahlung von fast 4000 Euro zu überreden. Der Mann kam den Betrügern auf die Schliche und erstattete Anzeige.

Als zwei Tage später eine Steuer auf den angeblichen Gewinn am Telefon gefordert worden war, recherchierte der Mann und fand heraus, dass die angebliche Telefonnummer nicht zu dem Geldinstitut gehörte.Der Weseler wandte sich einige Tage später an die Polizei und erstatte Anzeige.

Die Polizei warnt vor dieser bekannten Masche, bei der Telefonbetrüger mit falschen Gewinnversprechen Geld von ihren Opfern einfordern. „Denken Sie daran: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben“, betont die Polizei in Wesel und fordert zur Wachsamkeit auf. „Gehen Sie niemals auf Geldforderungen ein, um einen vermeintlichen Gewinn erhalten zu können. Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter, genauso wenig wie Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.“ Grundsätzlich gelte bei verdächtigen Anrufen: „Seien Sie misstrauisch. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Und informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.“