Kostenpflichtiger Inhalt: Auf dem Fusternberg in Wesel : Traum vom Jugendhotel des IB ist zerplatzt

Seit Jahren ist der ehemalige IB-Werkstattbereich verwaist. Hier sollte das Neubauprojekt realisiert werden. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Wegen Corona hat der Vorstand der gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Frankfurt am Main alle Neubaupläne auf Eis gelegt, auch auf dem Fusternberg in Wesel.