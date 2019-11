Haus Blumenkamp schließt am 20. Dezember : Gasthof weicht für Millionenprojekt

Info

Geschichte Vor rund 400 Jahren kaufte ein Vorfahre der Familie Busch das Gehöft, das in der Folgezeit als Hengststation und Kornmühle diente. Wenn die Bauern auf ihr Mehl warteten, wurden sie ab 1888 in der Schankwirtschaft verköstigt. Zu der Bauernkneipe gehörte lange auch ein Kolonialwarenladen. 1968 wurde die Landwirtschaft aufgegeben und ein reiner Gastronomiebetrieb gegründet. Der Hühnerstall wurde abgerissen, eine Kegelbahn gebaut. Aus dem Kuhstall wurde ein Jahr später ein Saal. In der Küche stand Irmgard Busch. Sohn Wilhelm junior kam nach seiner Koch-Lehre und Wanderjahren 1982 zurück nach Hause, absolvierte die Hotelfachschule in Dortmund und übernahm das gastliche Haus 1999 als Geschäftsführer. Er ist seit 1990 mit seiner Frau Gaby verheiratet. Die beiden haben zwei erwachsene Kinder, die in Köln und München leben.