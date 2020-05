Zeugen gesucht : Toter Fundhund gibt Tierheim Wesel Rätsel auf

Wesel Das Team des Weseler Tierheims ist bestürzt über einen toten Fundhund. Am Samstag hatten Mitglieder des Tierretter-Vereins einen gesundheitlich schwer angeschlagenen Hund in die Einrichtung gebracht. Zwei Tage später ist der Rüde verendet.

Das Team des Weseler Tierheims ist bestürzt über einen toten Fundhund. Am Samstag hatten Mitglieder des Tierretter-Vereins einen gesundheitlich schwer angeschlagenen Hund in die Einrichtung gebracht. Zwei Tage später ist der Rüde verendet. Die Helfer um Tierheimleiterin Gabi Wettläufer hatten alles versucht, um dem stark geschwächten Hund zu helfen. Dies teilte der Bundesverband Tierschutz aus Berlin mit, der Träger des Weseler Heims ist.

Der Hund war auf der Konrad-Duden-Straße in Lackhausen gefunden und von den Tierrettern dem nahen Heim übergeben worden. Der Hund, schon äußerlich mit verfilztem Fell, langen Krallen und schlechten Zähnen, sehr verwahrlost wirkend, konnte kaum laufen. Ein umgehend hinzugezogener Tierarzt stellte fest, dass sein linkes Bein entzündet war, ebenso die Augen und Ohren. Der Hund nahm kein Futter an, wurde am Sonntag noch einmal dem Tierarzt vorgestellt und weiter aufmerksam betreut. Doch alle Bemühungen waren vergeblich.