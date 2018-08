Wesel: Tipp-Tipps von den Tippspiel-Gewinner

Wesel Die Fußballbundesliga startet in Kürze: Wie gewinnt man ein Tippspiel? Drei Gewinnerteams geben Ratschläge.

Während sich die Fußball-Clubs in ganz Europa intensiv auf die neue Saison vorbereiten, wehte durch die Weseler Lokalredaktion der Rheinischen Post noch einmal ein Hauch von Weltmeisterschaft. Der Grund: Die Sieger des WM-Tippspiels der RP waren zu Gast, um ihre Preise in Empfang zu nehmen.

An der Spitze die Dragon Balls, die sich gleich bei ihrer ersten Teilnahme den ersten Platz sicherten und sich nun über einen neuen Fernseher freuen dürfen, den sie aus den Händen von Falk Blättgen, Geschäftsführer der Weseler Saturn-Filiale, entgegennahmen. Rang zwei ging an die 5-Sterne-Füchse aus Flüren. Ihren Preis hatte Frank Schlusen, Gebietsverkaufsleiter bei der Krombacher Brauerei, mitgebracht. Der Vize-Tippmeister durfte sich über Getränke aus dem Hause Krombacher für eine etwaige Gartenparty sowie eine Brauerei-Besichtigung (Gesamtwert etwa 300 Euro) freuen. Den dritten Platz belegten die mannschaft Die Vier, die nun einen Monat lang gratis im Gesundheitszentrum am Auesse trainieren darf.

Im Gespräch mit der Rheinischen Post gewährten sowohl die Siegerteams als auch die Sponsoren, die außer Konkurrenz mitgetippt hatten, Einblicke in ihre Tipp-Strategien. So waren die Dragon Balls die einzige Mannschaft unter sämtlichen Teilnehmern, die direkt zu Beginn der WM die komplette Vorrunde durchgetippt hatten - offensichtlich nicht die schlechteste Wahl. „Es hat Spaß gemacht. Wir haben den aktuellen Stand jeden Tag verfolgt“, sagte Teamsprecher Johannes Bruns. Die 5-Sterne-Füchse schauten nicht nur gemeinsam die Deutschland-Spiele, sondern trafen sich auch regelmäßig, um die Tippabgaben zu besprechen. „Wir haben es stets in der Gruppe entschieden. Dabei wurde fleißig diskutiert, aber es blieb stets harmonisch“, erzählt Gerda Schwarz, Mitglied der fünfköpfigen Mannschaft. Erwin Kottwitz von Die Vier freute sich nicht nur über die erfolgreiche Aufholjagd der eigenen Tipp-Gemeinschaft, die noch bis auf Rang drei führte. „Wir haben auch stets unsere Frauen im Blick gehabt, die unter dem Namen The Stones und Ko mitgemacht haben“, sagte er.