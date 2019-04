Am 12. April : Sport nach Mitternacht

Am 12. April

Wesel Wesel testet ein Integrationsangebot für 18- bis 25-Jährige in der Turnhalle Ost.

In Bonn und Bielefeld läuft es schon sehr erfolgreich, das Sportangebot zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit. Am Freitag, 12. April, soll es auch in Wesel getestet werden. Titel der Veranstaltung: Sport nach Mitternacht.