In Wesel-Obrighoven : Stück des Isseldeiches bricht weg

Obrighoven Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntagmittag ein Teil des Isseldeiches unweit der Bärenschleuse in Obrighoven beschädigt worden. Personen kamen nicht zu Schaden, meldet die Polizei.

Spaziergänger hatten die Polizei gegen 12.30 Uhr gerufen und einen Schaden in der Deichbefestigung der Issel gemeldet. Tatsächlich war es zu einem Erdabgang in der seitlichen Erdbefestigung des Isselufers gekommen. Durch diesen Schaden lief zunächst Wasser aus der Issel in einen angrenzenden Entwässerungsgraben ab und die geteerte Fahrbahndecke der Wurmflakstraße wurde freigelegt beziehungsweise unterspült. Mitarbeiter des zuständigen Deichverbands erschienen vor Ort und übernahmen die weiteren Maßnahmen. Durch Wasserstandsregulierungen über die in der Nähe befindliche Bärenschleuse konnte der Wasserstand der Issel ausgeglichen werden. Die betroffene Straße wurde gesperrt und die freigelegte Fahrbahn beseitigt.