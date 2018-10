Wesel: Tedox geht in den ehemaligen Max-Bahr-Baumarkt an der Nordstraße

Wesel Nicht bereits Ende Dezember, sondern voraussichtlich irgendwann im Januar 2019 öffnet in Wesel an der Nordstraße die 113. Filiale des bundesweit tätigen Renovierungs-Discounters. 16 Arbeitsplätze werden neu geschaffen.

In den früheren Weseler Max-Bahr-Baumarkt an der Ecke Nordstraße/Emmericher Straße kehrt das Leben zurück. Aber noch nicht in diesem Jahr, wie von der Firma Tedox, dem Renovierungs-Discounter mit Sitz in Harste (Landkreis Göttingen), ursprünglich geplant. „Eigentlich wollten wir am 27. Dezember Eröffnung feiern“, sagt Prokurist Thomas Hürter auf Anfrage unserer Redaktion. „Weil aber Sanierungsarbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt wurden, werden wir den Eröffnungstermin um einige Wochen in den Januar verschieben müssen.“ Auf einen konkreten Termin will er sich nicht festlegen. Die Weseler Tedox-Filiale ist die 113. In ihr werden zu Beginn 16 Voll- und Teilzeitkräfte unter der Leitung von Michael Brockschnieder tätig sein. Bis zur Eröffnung dürfte auch das riesige Max-Bahr-Schild auf dem Flachdachbau verschwunden sein.