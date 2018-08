Wesel: Tag der Trinkhallen

Wesel Ab Samstag, 25. August, sind im Schaufenster von Mo's Jump In Kiosk an der Grünstraße in Wesel historische Aufnahmen von Weseler Trinkhallen zu sehen. Die Fotos stammen von Hans Eumann, Mitglied des Fotografenstammtisches „Blende 5“.

(hit/kwn) Als „Dorfplatz der Großstadt“ ist kaum ein anderer Ort so eng mit der Geschichte und den Menschen des Ruhrgebietes verbunden wie die Trinkhalle. Grund genug, die Trinkhallenkultur am Samstag, 25. August, nach einjähriger Pause mit dem zweiten Tag der Trinkhallen zu feiern. Auch Kioske an Niederrhein sind mit von der Partie. So zum Beispiel Mo’s Jump In Kiosk an der Grünstraße in Wesel.