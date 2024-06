Im Dorotheenpark in Wesel-Feldmark Täterduo überfällt 18-Jährigen und raubt ihn aus

Wie die Polizei mitteilt, war der 18-Jährige am Montag gegen 10 Uhr auf dem Weg vom Feldmarker Berufskolleg in Richtung Dorotheenpark. Plötzlich sei er von hinten angegriffen und mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Einer der beiden Angreifer zog den 18-Jährigen zur Seite, während sein Komplize Geld aus der Gesäßtasche des Dinslakeners zog. Im Anschluss flüchteten beide Täter in Richtung Bahnhof Feldmark. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Der leicht verletzte 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus bebracht. Er beschreibt die beiden 25 bis 30 Jahre alten Täter so: Einer sei 1,80 bis 1,90 Meter groß und kräftig. Er hatte einen auffällig langen, schwarzer Bart. Er trug einen schwarzen Hoodie, eine schwarze lange Hose, ein schwarzes Basecap und eine FFP2-Maske über Mund und Nase.