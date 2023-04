Polizei und Feuerwehr vor Ort Schüler in Wesel mit Pfefferspray verletzt

In der Gesamtschule Am Lauerhaas im Weseler Stadtteil Obrighoven hat es am Freitag offenbar einen Angriff mit Pfefferspray gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wurden Ordnungskräfte und Feuerwehr gegen 11.55 Uhr alarmiert. Vermutlich hatte ein unbekannter Täter in einem Flur Pfefferspray versprüht. Zunächst hatte es geheißen, dass mindestens 15 Schüler der Gesamtschule an der Kirchturmstraße verletzt wurden. Bislang haben sich 30 als verletzt gemeldet. Neun von ihnen kamen in Krankenhäuser. Die Eltern sind von der Schule darüber informiert worden.