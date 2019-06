Himmel und Erde : Hitzefrei und Klimawandel

Supereintendent Thomas Brödenfeld aus Wesel. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

In diesen Tagen gibt es wohl kein anderes Thema als das Wetter. Hoch Ulla sorgt in vielen Städten für Temperaturen, die an der 40 Grad-Marke kratzen und auch der 72 Jahre alte Hitze-Rekord für den Monat Juni ist bereits gefallen.

Schulkinder freuen sich über Hitzefrei, Freibäder erleben den ersten Ansturm dieses Jahres und rechnen mit rekordverdächtigen Besucherzahlen in diesem Sommer, sollten die Temperaturen auch in den kommenden Wochen so hoch bleiben. Auf der Autobahn A 10 bei Berlin löste sich der Asphalt aufgrund der großen Hitze in Teilen ab, der Verkehr kam teilweise zum Erliegen.