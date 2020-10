Kolumne Himmel & Erde : Freiheit und Haltung

Wesel Am 31. Oktober ist Reformationstag. 503 Jahre nach der Veröffentlichung der 95 Thesen des Augustinermönchs Martin Luther feiert die evangelische Kirche auch in diesem Jahr den Tag der Reformation.

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie werden am heutigen Samstag in vielen Kirchen Gottesdienste gefeiert, natürlich unter Beachtung der geltenden Schutzbestimmungen. Drei Jahre nach dem großen Reformationsjubiläum 2017 („500 Jahre Reformation“), erinnert die evangelische Kirche am heutigen Tag besonders an die bekannte Streitschrift Martin Luthers „Von der Freiheit eines Christenmenschen“, die 1520 erschienen ist. Das Werk zählt zu den sogenannten reformatorischen Hauptschriften Luthers und zu den bedeutendsten Publikationen der Reformationszeit.