Wichtige Verkehrstrasse : Südumgehung liegt nun bei 220 Millionen

Wesel Der seit Jahren ersehnte Spatenstich für die B 58n über den Fusternberg ist geschafft. 2025 soll die neue Weseler Rheinquerung damit komplett sein. Unterdessen hat die Detailplanung die Kosten mal eben locker verdoppelt.

Wenn gut Ding Weile haben will, dann muss die Weseler­ ­­B 58-Südumgehung ja ganz besonders toll werden. Vor dem Hintergrund, dass erste Überlegungen dazu schon aus den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammen, die neue Rheinbrücke seit fast zehn Jahren und die Büdericher Umgehung seit fünf Jahren in Betrieb sind, war der offizielle Spatenstich für die Vollendung des Gesamtprojekts Rheinquerung mehr als überfällig. Am Montag war auch dies nun geschafft. Beim kleinen Festakt auf der Schillwiese war die Erleichterung spürbar. Und wer genau hinhörte, vernahm auch eine interessante Zahl: 220 Millionen Euro sind derzeit für den keine vier Kilometer langen Abschnitt von der Rheinbrücke über den Fusternberg zum Anschluss an die alte B 58 nahe dem Evangelischen Krankenhaus kalkuliert. Die letzten bekannten Summen lagen bei etwas mehr als 100 Millionen. Mithin hat sich das Vorhaben ums Doppelte verteuert.