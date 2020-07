Schöne Aktion am Rhein in Wesel für Familien : Streichelzoo am Rhein begeistert

Schöne Aktion am Rhein in Wesel für Familien

Wesel (fws) Der in Wesel beheimatete und seit Monaten coronabedingt auftritts- und einnahmelos festsitzende Zirkus Max Renz erfährt weiter Zuspruch. Als rollender Streichelzoo ist er seit Freitag bis einschließlich Sonntag (12 bis 18 Uhr) an der Rheinpromenade zu besuchen.

Eintritt wird nicht erhoben, Spenden fürs Tierfutter werden erbeten. Rund 150 Gäste hatten sich schon bis Freitagmittag eingefunden. Darunter Jeremy (l.) und seine Mutter Ramona Gratza, die Marcel Renz ganz nah ans Dromedar und die drei Kamele herankommen ließ. Die Weseler Familie Gratza hatte dieser Tage schon eine Futterspende zum Renz-Sitz an der Friedenstraße gebracht, jetzt wollte sie die Wüstenschiffe, Lamas, Alpakas, Watussi-Rinder, Cebus, Ziegen, Gänse, Hühner und (Wesel-)Esel auch am Rhein besuchen. Auch vom 10. bis 12. Juli will der Zirkus, so das Wetter stimmt, am Rhein sein. RP-Foto: Fritz Schubert