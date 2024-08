Jubiläumsfeier in der Weseler Kultkneipe Zur Linde Sterne-Koch Rosin lobt Birgits Frikadellen

Wesel · Vor 25 Jahren hat Birgit Jasinski in Wesel-Fusternberg die Kultkneipe Zur Linde übernommen. Das Jubiläum wird am Samstag, 17. August, groß gefeiert. Welche Promis die 60-Jährige schon bewirtet hat und warum sie ihren Beruf so liebt.

16.08.2024 , 17:58 Uhr

Sechs Tage in der Woche steht Birgit Jasinski, die alle nur Biggi nennen, in ihrer kleinen Kneipe auf dem Fusternberg am Zapfhahn. Ans Aufhören denkt die 60-Jährige keine Sekunde. Foto: Klaus Nikolei