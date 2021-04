Am Auesee in Wesel : Startschuss für den Bau der neuen Minigolfanlage

Am Auesee in Wesel

Wesel Der städtische Betrieb ASG ist optimistisch, dass bereits ab Juli die neue, knapp eine Million Euro teure Minigolfanlage am Auesee in Betrieb geht.

Weil ab Herbst die ersten Arbeiten für den Bau des neuen Kombibades am Rhein beginnen, muss die beliebte Anlage des gut 50 Mitglieder zählenden 1. Minigolfsportclubs Wesel 6.6.66 abgerissen werden. Wie mehrfach berichtet, wird nun wenige Hundert Meter entfernt am Auesee zum Ausgleich eine neue Minigolfanlage errichtet. Und zwar zwischen Slipanlage/Tauchereinstieg und einer dichten Baumreihe nahe des Parkplatzes.

Noch in dieser Woche starten die Erdarbeiten, der grüne Oberboden wird abgeschoben. Schnell könne es dann weitergehen, weil die in Wesel meist notwendigen Sondierungsar-beiten bezüglich Bombenfunden am Auesee nicht nötig seien, heißt es beim ASG. Deshalb würden die Arbeiten am Unterbau zügig mit dem Einbau von Tragschicht und Frostschutz folgen. Übrigens werden während der Bauphase auf dem Parplatz nebenan zeitweise ein paar Stellplätze wegfallen, da sie für Geräte und Aushub benötigt werden.

Umweltsünder in Wesel : Ständig Ärger über Müll an Glascontainern

So funktioniert das Drive-in-Testzentrum am Auesee

Einfahrt, Stäbchen, Ausfahrt, Ergebnis : So funktioniert das Drive-in-Testzentrum am Auesee

Hans-Georg Oberender hat in der Stadt schon zahlreidche Projekte umgesetzt, ein Minigolfplatz war bislang noch nicht dabei. „Die Lage mit Blick auf den See und mitten im Grünen ist sehr gut. Das ist Neuland für mich, und deshalb macht es Spaß“, sagt er.

Bei der Anlage handelt es sich um 18 Minigolfbahnen, die nach den Regeln des Minigolfverbandes entstehen, also auch wettkampf-tauglich sind. Die Bahnen bieten unter anderem knifflige Hindernisse, was wiederum ein bisschen Wettkampfatmosphäre für Hobbyspieler bedeutet. Ein Gebäude für die Sportminigolfer entsteht in der Regie des Gebäudeservices der Stadt, ebenso kommt eine Terrasse mit Überdachung. Dazu wird am Ende das Gelände begrünt, damit es wieder ähnlich naturnah aussieht wie am bisherigen Platz.