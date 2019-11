Kostenpflichtiger Inhalt: Nachfrage in Wesel ist groß : Bauverein investiert 30 Millionen in 150 Mietwohnungen

Der Kampfmittelräumdienst an der Baustelle im Bereich Springendahl. Foto: Klaus Nikolei

Wesel In der Feldmark haben erste Arbeiten für den Bau von 26 Mietwohnungen des Weseler Bauvereins begonnen, die 2021 bezugsfertig sein sollen. Im Plan sind die Projekte an der Dresdner Straße und an der Kreuzstraße.