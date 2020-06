Auf Weseler Friedhöfen : ASG befreit Gräber von Unkraut

Wesel Die Weseler Friedhofsverwaltung reagiert auf Verbesserungswünsche von Bürgern. Gräber, die komplett zugewachsen sind, müssen eigentlich Angehörige pflegen. Doch der ASG legt nun selbst Hand an.

Der Bericht über die steigende Anzahl verwahrloster Gräber in Wesel hat zu zahlreichen Leserreaktionen geführt.

So sagte beispielsweise Hanne Henrichs, dass sich nicht nur einzelne Gräber in einem schlechten Zustand befinden würden, sondern auch die Wege. Vor allem auf dem städtischen Friedhof an der Caspar-Baur-Straße. „Darauf sollte der städtische Betrieb ASG mehr achten. Denn dafür ist er ja schließlich zuständig.“ Den Hinweis, dass dem ASG Geld und Mitarbeiter fehlen, lässt sie nur bedingt gelten.