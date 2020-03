Wesel : Stadt erstattet Kita- und Ogata-Beiträge

Wesel Um die Bürger in Zeiten der Corona-Krise wenigstens finanziell ein wenig zu entlasten, haben Stadt und Politik entschieden, dass Kita- und Ogata-Beiträge erstattet werden. Pächter der Stadt können ihre Pacht rückwirkend stunden.

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp hat am Donnerstagvormittag die Vorsitzenden der Ratsfraktionen zu einer außerordentlichen Telefon-Konferenz eingeladen. Dabei wurden folgende Entscheidungen einstimmig beschlossen: Die bisher gezahlten Elternbeiträge für Kindergärten, für die Betreuung in den Offenen Ganztagsschulen und bei Kindertagespflegeeinrichtungen für den Zeitraum vom 16. bis 31. März werden erstattet. Und für die Zeit bis zum Ende der Osterferien (19. April) werden zunächst einmal keine Elternbeiträge erhoben. Dies gilt für alle Erziehungsberechtigten, die die stark eingeschränkten Kinderbetreuungsangebote in diesem Zeitraum nicht in Anspruch nehmen. Sollte das Betretungsverbot zeitlich ausgeweitet werden, so greift nach Auskunft der Stadt der Beitragserlass bis zu dem von der Landesregierung NRW festgelegten Zeitpunkt.