Neubau in der Weseler Innenstadt Caritas und Stadt planen „Obdachlosen-Campus“

In der nächsten Sitzung des Weseler Sozialausschusses (siehe Infobox) werden nicht nur Politiker das Wort ergreifen, sondern ausnahmsweise auch Diakon Michael van Meerbeck. Der Caritasdirektor für die Dekanate Wesel und Dinslaken wird in der Sitzung erklären, was die Stadt und die Caritas gemeinsam tun wollen, um das Leben von Obdachlosen zu erleichtern. Denn die Zahl von Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen (unter anderem Insolvenz, Arbeitslosigkeit, Drogenabhängigkeit, Krankheit, Depressionen) ihr Zuhause verlieren und sich in Wesel aufhalten, steigt seit Jahren.