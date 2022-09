Neue Kampagne der Stadt : Wesel wirbt für Sport im Freien

Jakob Wolff, Agenturinhaber (v.l.), Dagmar van der Linden, WeselMarketing, Alexander Jordans, Teamleiter, und Rainer Benien, Beigeordneter. Foto: Elsing Foto: Michael Elsing

Wesel So lautet der Name der Kampagne, mit der die Stadt Wesel und WeselMarketing Sport und Natur in Einklang bringen wollen. Wichtig sind dabei vor allem die Sozialen Medien.

Von Michael Elsing

Eins war den Verantwortlichen bei der Vorstellung der neuen Sport-Kampagne der Stadt Wesel ganz wichtig. Sie sollte „nicht mit dem erhobenen Zeigefinger“ über die Bühne gehen, wie Alexander Jordans, Teamleiter Schule und Sport bei der Stadt Wesel, es nannte. Vielmehr sollten es positive Beispiele von ganz normalen Bürgerinnen und Bürger aus Wesel sein, die die Liebe zum Sport und die Liebe zur Natur miteinander in Einklang bringen.

Rainer Benien, Beigeordneter der Stadt Wesel, freut sich „sowohl als Geograf als auch als Hobbysportler“ über die Aktion, die von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Mai 2020 angestoßen wurde und drei Monate später vom Schul- und Sportausschuss beschlossen wurde. Mit Mitteln aus dem Haushalt 2021 wurde die Kampagne dann mit einem Volumen von 5000 Euro auf den Weg gebracht.

Die Kampagne, die den Slogan „Ein (SP)ORT wie kein anderer“ erhielt, soll schwerpunktmäßig über die Sozialen Medien gefahren werden. Wie das aussehen wird, erklärte Dagmar van der Linden, Geschäftsführerin von WeselMarketing: „In Social Media werden die verschiedenen Motive im Zeitraum vom 14. September bis zum 19. Oktober zu sehen sein. Die Motive werden auf Facebook und Instagram veröffentlicht, immer mit dem Motiv Hashtag #teamnatur.“

Die ausgewählten Motive kommen aus den Sportarten Fußball, Walking, Mountain-Biking, Rudern, Segeln und Stand-Up-Paddling, wobei Weseler Vereine wie die Gymnastikschule Wesel, die Lauffreunde HADI Wesel, die RTG Wesel, der Yachtclub Wesel sowie die Seglerkameradschaft Wesel mit von der Partie waren.

Doch zurück zur Vorgehensweise in den sozialen Medien. Um das Thema weiter in der Region zu streuen und auch die Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen zu animieren, wird mit dem Beginn der Kampagne auch ein Gewinnspiel ausgeschrieben. Alle Teilnehmer sollen dafür ihr schönstes Foto beim Outdoor-Sport in der Natur in ihrer Instagram-Story posten (nur aktive Sportfotos, keine reinen Naturaufnahmen).

Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss WeselMarketing taggen (markieren) und den Hashtag #teamnatur teilen. Wichtig dabei ist, dass die Teilnehmer in ihren Einstellungen erlauben, dass WeselMarketing die Story reposten (erneut veröffentlichen) darf. Dafür müssen die Anwender in ihre Einstellungen > Privatsphäre > Story gehen. WeselMarketing wird alle Storys reposten, sie in den Highlights speichern. Sämtlicher Markierungen, die im oben genannten Zeitraum getätigt werden, ein richtiges Motiv und den Hashtag #teamnatur zeigen, nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. Es winken zwei Gutscheine im Wert von 100 Euro, die natürlich zum Erwerb von Sport-Equipment verwendet werden können.