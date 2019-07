Thema im Weseler Grundstücksausschuss : Vieles spricht gegen Steingärten

Die Politik möchte verhindern, dass in Wesel immer mehr Bürger ihre Vorgärten mit Schotter aufffüllen. Im Fachausschuss wurde das Thema jetzt diskutiert. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Wesel Die Stadt möchte über die Vorteile naturnaher und insektenfreundlicher Vorgärten aufklären. Sie hofft, dass mit Steinen gestaltete Bereiche zur Seltenheit werden.

Die Weseler Politiker möchte am liebsten verhindern, dass in der Kreisstadt Vorgärten mit Steinen aufgefüllt werden. „Wir wünschen zum Erhalt unserer Umwelt und als Hilfe für unsere Insektenwelt, viel grüne Natur und möglichst wenig Stein und Beton“, heißt es in einem Antrag der SPD-Fraktion. Im Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss waren deshalb Vertreter von drei örtlichen Garten- und Landschaftsbaubetrieben zu Gast: Veit Gilhaus, Joachim Berlit von der Firma Sardemann und Christopher Lankes. Schließlich sind sie es, die die Bürger bei der Gestaltung ihrer Gärten beraten.