Millionen-Investitionen in Wesel Wo Kinder künftig besser lernen können

Wesel · Trotz klammer Kasse investiert die Stadt Wesel mehrere Millionen Euro in Schulneubauten. Wo in den Sommerferien kräftig gewerkelt wird – und was alles in den nächsten Jahren geplant ist. Wir geben eine Übersicht.

02.08.2024 , 06:00 Uhr

Auf Hochtouren laufen die Neubauarbeiten in der Schule auf dem Fusternberg. Nach Ende der Ferien sollen einige Kinder bereits in den neuen Räumen unterrichtet werden. Foto: Klaus Nikolei