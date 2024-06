Schulsport in Wesel Eine Außenfläche für alle?

Das Schulzentrum an der Diersfordter Straße im Ortsteil Hamminkeln wird auch den Sportunterricht beeinflussen – zumindest was die Nutzung von Außenflächen betrifft. Dabei geht es um Grundsätzliches, was die Schulpolitiker im Ausschuss für Soziales, Generationen, Bildung und Sport klären müssen, der am 19. Juni die Pflöcke einschlägt, bevor das Thema im Rat am 3. Juli wiederkehrt. Denn grundsätzlich ist zu klären, ob die Stadt Hamminkeln die perspektivisch neu gestaltete Sportfläche an der Gesamtschule als Leichtathletikfläche für alle Schulen ausbaut und den Transfer der Grundschulen aus den verschiedenen Ortsteilen nach Hamminkeln zur Vorbereitung und Durchführung der Bundesjugendspiele übernimmt.