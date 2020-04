Für junge Sportler in Wesel : Kleine Finanzspritze für Sportvereine

Wesel Die 64 Vereine, die dem Weseler Stadtsportbund angehören, können sich freuen: Denn auch 2020 sollen sie für jedes Mitglied im Kindes- und Jugendalter fünf Euro bekommen. Heißt im Klartext: Die Vereine erhalten für ihre 4317 jungen Mitglieder von der Stadt 21.585 Euro.

Schulöffnungen Auch über die geplanten Schulöffnungen wurde gesprochen. Ab dem 23. April sollen „prüfungsvorbereitende Maßnahmen“ durchgeführt werden. Betroffen sind davon Abiturienten, Schüler, die die Mittlere Reife erlangen wollen, und Schüler des Berufskollegs. Ab dem 4. Mai sollen dann auch die Viertklässler wieder unterrichtet werden. Die Bürgermeisterin informierte die Polititk darüber, dass die Grundreinigungen in den Schulen praktisch abgeschlossen seien. Sie hoffe, dass die in Berlin vereinbarten Hygienekonzepte ausgearbeitet werden und zeitnah den Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Auf Anweisungen aus Düsseldorf wartet die Stadt in Sachen Schülerspezialverkehr. Vorbereitungen seien in Gange, man befinde sich in Gesprächen mit den Busunternehmen, so Westkamp.