Ludwig Müller wird 90 Jahre alt : Der „Russen-Schreck“ feiert Geburtstag

Wesel Ludwig Müller feiert am 25. Januar seinen 90. Geburstag. Besuch aus der alten Heimat hat er schon bekommen, denn die Läufer-Legende aus Wesel hat eine treue Fangemeinde. Unvergessen ist sein Doppelsieg im Länderkampf 1958 gegen die Sowjetunion.

Der Langstreckenläufer, von allen bis heute nur Lud genannt, der mit seinen Siegen über die favorisierten Russen im 5000- und 10.000- Meter-Lauf beim Leichtathletik-Länderkampf 1958 gegen die Sowjetunion zur Legende wurde, hat deutschlandweit Sportgeschichte geschrieben und war ein großer Werbeträger für die Stadt Wesel. Aber er wurde auch siebenfacher Deutscher Meister in den Langstreckendisziplinen, Sechster im 3000-Meter-Hindernislauf bei den Olympischen Spielen von Rom und war mehr als 40 Mal in der Deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft am Start. Lud Müller wechselte damals vom Weseler Turnverein zum Verein Hessen Kassel .

Müllers wichtigste Phase fiel in eine Zeit, in der die Leichtathletik eine bedeutende Rolle in Deutschlands Sport spielte, in der Erfolge riesig gefeiert wurden und in der der Kalte Krieg zwischen West und Ost die politische und gesellschaftliche Welt beherrschte. Wenn beide Seiten aufeinandertrafen wie am 20. und 21. September 1958 beim Leichtathletik-Länderkampf zwischen Deutschland und der Sowjetunion, war die Aufmerksamkeit riesengroß. Damals richteten sich alle Augen auf den Weseler. Ludwig Müller wurde als „Held von Augsburg“ bekannt, was ihn bis heute begleitet. Im Augsburger Rosenaustadion gewann er überraschend die 5000- und 10.000-Meter-Rennen. Seine Zeiten: 14:06,8 Minuten für die 5000 Meter am ersten Wettkampftag und 29:52,6 Minuten für die 10.000 Meter am zweiten Tag. „Die sowjetischen Leichtathleten galten zu dieser Zeit als übermächtig“, erinnert sich Heinz Breuer. „Die russischen Langstreckenläufer waren eine Bank. Kein Wunder, dass der 115:105 Gesamtsieg des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, der erst durch die Siege Müllers möglich wurde, als Sensation empfunden und groß gefeiert wurde.“ Ein Erfolg, der mit dem „Wunder von Bern“, dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1954, auf eine Stufe gestellt wurde.