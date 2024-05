Beängstigender Anruf Weseler Hymnen-Spieler fühlt sich bedroht und hört auf

Musik wird störend oft empfunden, weil stets sie mit Geräusch verbunden: Was Wilhelm Busch in Worte fasste, leitete hier schon einmal einen Bericht über das tägliche Treiben des Weselers Walter Testrut ein. Er hatte Aufsehen erregt, als er mit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 täglich um 18 Uhr bei geöffnetem Fenster deren Nationalhymne auf dem E-Piano spielte. „Wir vergessen die Ukraine nicht!“ Das war das akustische Zeichen, das er damit setzen wollte. Nun ist es verstummt und der Hintergrund regt ebenfalls zum Nachdenken an: Angst.