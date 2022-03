Keine Produktionsanlagen in der Ukraine oder Russland : Altana-Tochter Byk-Chemie erzielt Milliarden-Umsatz

Die weltweit tätige Altana AG, die der Milliardärin Susanne Klatten gehört, hat ihren Sitz an der Abelstraße in Wesel. Foto: Altana AG

Wesel Der weltweit tätige Spezialchemiekonzern mit Sitz an der Abelstraße hat das Jahr 2021 mit Rekordergebnissen abgeschlossen. Thema bei der Bilanzpressekonferenz am Freitag war auch der Ukraine-Krieg. In den beteiligen Ländern macht das Unternehmen nur wenig Umsatz.